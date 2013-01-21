ПАРЄ переобрала Міньйона своїм президентом
19:22, 21 січня 2013Світ
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Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) переобрала Жан-Клода Міньйона своїм Президентом.
Жан Клод Міньйон знову президент
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на початку засідання першої частини сесії ПАРЄ 2013 року.
Крім того, ПАРЄ обрала 19 віце-президентів від Мальти, Іспанії, Люксембургу, Сербії, Монако, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Туреччини, Бельгії, Словаччини, Швеції, Росії, Франції, Азербайджану, Італії, Чорногорії, Великої Британії та Австрії.
Вакантним залишається місце віце-президента від Румунії.
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