Прокуратура порушила справу проти депутата "Свободи"

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що народний депутат, переконавшись у наявності правових підстав у працівників податкової міліції для проведення обшуку в одному з товариств Гусятинського району, зачинив двері одного з кабінетів з середини, а потім вивісив на ньому напис: «Громадська приймальна народного депутата України». Надалі, не реагуючи на заборону правоохоронців, виніс з кабінету два наповнені поліетиленові пакети, вміст яких не розголошується в інтересах слідства.

Дії народного депутата кваліфіковано як втручання в діяльність працівників правоохоронного органу.

За даним фактом прокуратурою області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.343 КК України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

За даними прес-служби обласної прокуратури, наступним кроком у розслідуванні буде звернення до Верховної Ради України щодо зняття депутатської недоторканості та продовження досудового розслідування у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня податкові міліціонери Тернопільщини заявили про перешкоджання слідчим діям з боку нардепа у справі про несплату 15 млн грн податків службовими особами ряду підприємств, які входять до складу місцевого агрохолдингу.

Податківці повідомляли, що 17 січня під час обшуку, який проводили співробітники податкової міліції області у офісі суб’єкта господарювання, мав місце факт перешкоджання у проведенні слідчих дій з боку народного депутата України від ВО «Свобода» Михайла Головка. Проникнувши в офісне приміщення, він розмістив на дверях одного із кабінетів вивіску із написом «Громадська приймальня народного депутата України». В податковій міліції даний факт розцінили як перешкоджання проведенню слідчих дій.

За неофіційними даними, несплату податків виявлено в агрохолдингу «Мрія».