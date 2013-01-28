На довиборах в Івано-Франківську облраду перемогли «Свобода» і «Батьківщина»

Як повідомили УНІАН у обласній територіальній виборчій комісії, за попередніми підрахунками 100% голосів на всіх виборчих дільницях в трьох одномандатних округах перемогли представники ВО "Свобода", ВО "Батьківщина" та Української республіканської партії (УРП). Зокрема, перемогу здобули представник «Свободи» Іван Харук (округ № 43, Івано-Франківськ), «Батьківщини» - Іван Угрин (округ № 36, Снятин) і УРП Володимир Грабовецький (округ № 25, Надвірна).

За оперативними даними, усі лідери виборів перемогли із великим розривом від своїх конкурентів, проте явка виборців була досить низькою.

Так явка виборців на проміжні вибори до облради у виборчому окрузі № 43 становила 13,4% від загальної кількості виборців, внесених до списків для голосування, в окрузі № 25 - 25,15%, в окрузі № 36 - 56,13%.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області 27 січня у трьох мажоритарних округах пройшли проміжні вибори до облради у зв’язку з позбавленням трьох депутатів облради повноважень після їх обрання народними депутатами України: самовисуванця Юрія Дерев’янка (округ №25), представника «Батьківщини» Василя Гладія (округ № 36) та голови обласної організації ВО «Свободи» Олександра Сича (№43).

Загалом у депутати облради балотуються 23 кандидати: в окрузі №25 зареєстровано 9 кандидатів, в окрузі №36 – 6, в окрузі №43 – 8.

Вибори в Івано-Франківську були під загрозою зриву через недофінансування, проте 25 січня необхідна сума була виділена, і вибори відбулися відповідно до законодавства.