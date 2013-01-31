Дружина Луценка зірвала оплески у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на зборах опозиційних депутатів його дружина, народний депутат України Ірина Луценко (фракція “Батьківщина”).

Вона наголосила, що відповідаючи на запитання, чи писатиме він заяву про помилування, Ю.Луценко відповів: “Ні, не буду”. За її словами, він сказав, що в разі, якби він написав таку заяву, то дозволив би “сьогоднішній владі закінчити методичні рекомендації по знищенню інакомислячих”. “Ніколи не напишу, тому що це легітимізація злочинів особисто Януковича”, - процитувала І.Луценко свого чоловіка.

Вона зазначила, що по суті таким проханням про помилування Ю.Луценко дав би дозвіл владі “знищити 158 опозиціонерів”. “Це було б 37-й рік відкрито”, - сказала вона і наголосила, що Ю.Луценко зазначив, що прохання про помилування означало б “нахили голову і погоджуйся з тим, що робить Янукович, Чечетов, що робить Рибак, що роблять ці люди проти 42 мільйонів”.

І.Луценко звернулася до народних депутатів, присутніх в сесійній залі, щоб вони не зрадили Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

“Він розраховує на вас. Він вам показує приклад, він сидить душею і тілом за вас, 158 і з цих 42 мільйонів”. “Задайте собі питання, а ви їх не зрадите? Думайте, сидячи тут у залі, приходячи кожен день у Верховну Раду, повертаючись додому до своїх дітей”, - наголосила І.Луценко. Вона наголосила, щоб кожен розумів, що робитимуть із жінками та батьками опозиціонерів, якщо вони дадуть Ю.Тимошенко та Ю.Луценку “згнити в тюрмі”. “Вони сидять, щоб у вас тут були розв’язані руки, щоб ви тут діяли разом і не дали сьогоднішній владі добити не тільки себе, а й свої сім’ї і цих 42 мільйони, які залишились”, - наголосила вона. Вона додала, що Ю.Тимошенко та Ю.Луценко сподіваються на підтримку опозиції. І.Луценко підкреслила, що сьогодні в цій країні “не тюрма страшніша - зрада страшніша. Боягузство страшніше, противсіхство страшніше”.

Після завершення її виступу всі депутати встали з місць і оплесками провели її до робочого місця.