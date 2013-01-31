Адвокат каже, що Тимошенко не виходить із комірчини

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка продовжує акцію громадянської непокори в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові та відмовляється повертатися до своєї лікарняної палати, не покращується.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Вона, по-перше, продовжує знаходитися в тій комірчині, де знаходилася з початку оголошення акції непокори. Там приблизно 4,5-5 квадратних метрів. Там встановлений металічний тапчан. Зрозуміло, що в таких умовах про покращення здоров’я ніякої мови йти не може, тому здоров’я, насправді, погіршується», - сказав О.Плахотнюк.

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Водночас він зауважив, що Ю.Тимошенко перебуває в нормальному моральному стані та налаштована продовжувати «відстоювати свої права».

«На щастя, це ніяк не впливає на її моральний стан, і вона буде продовжувати всіма можливими способами відстоювати свої права, тому що камери відеоспостереження так і не прибрали, чоловіків не прибрали з моніторів», - зазначив адвокат.

О.Плахотнюк додав, що Ю.Тимошенко взагалі не виходить з кімнати.

«Вона не виходить із цієї кімнати. Ті умови, у яких вона зараз перебуває, вони не сприяють покращенню здоров’я, навіть незважаючи на якесь лікування», - зазначив він.

Довідка УНІАН. 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича вона наголосила на узурпації ним влади та здіснення в Україні політичних репресій.

Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях». Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися у свою палату в лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та вартових чоловічої статі.