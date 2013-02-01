Лазаренко програв «квартирну» справу у Європейському суді

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не задовольнив скаргу сім'ї екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка про повернення квартири, яку їм свого часу надала держава.

Про це в інтерв'ю газету «КоммерсантЪ - Украина» повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдковська.

«Пан Лазаренко і члени його сім'ї поскаржилися на те, що, коли вони залишили Україну в 1999 році, у них відібрали квартиру, яку їм свого часу дала держава як сім'ї прем'єр-міністра. З їхньої точки зору, квартира була відібрана незаконно, тому що у них були достатні причини не знаходитися в квартирі більше шести місяців, зберігаючи за собою право користування нею, а національні суди вирішили інакше», - сказала Г.Юдковська.

Крім того, за її словами, позивачі скаржилися, що втратили доступ до власності, що залишилася в цій квартирі.

«У результаті, у 2012 році ЄСПЛ дійшов висновку, що у питанні недоступу до власності позивач не вичерпав можливості для захисту прав на національному рівні, а що стосується позбавлення їх права мешкання у державній квартирі, то українські суди ухвалили обгрунтоване рішення про виселення. Тобто, в цілому позивачеві було відмовлено в скарзі», - сказала суддя.

Вона також зазначила, що скарга була подана в 2002 році. «Отже справа розглядалася 10 років. Це, звичайно, неподобство і величезний термін. Але, на жаль, суд сьогодні переобтяжений і поставлений у такі рамки, що є категорії справ, які чекають свого розгляду так довго», - сказала Г.Юдковська, додавши, що справа П.Лазаренка відноситься до категорії, яка розглядається в останню чергу, - про питання власності.