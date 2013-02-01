«Свобода» вимагає від Пшонки розібратися з «дурнуватими» смс

Сьогодні, 1 лютого, керівник секретаріату фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Верховній Раді Сергій Рудик направив заяву генеральному прокурору Вікторові Пшонці щодо дезінформаційної смс-розсилки депутатам фракції шляхом незаконного втручання до телекомунікаційної системи мобільного оператора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

Як зазначається в повідомленні, 30 січня С.Рудик забезпечив інформування депутатів-«свободівців» про час проведення опозиційного міжфракційного засідання шляхом надсилання смс-повідомлення зі свого особистого мережевого номеру оператора «Київстар».

Проте в період між 00:00 та 8:00 ранку 31 січня невідомі особи через незаконне втручання в системи мобільного оператора «Київстар» від імені С.Рудика здійснили надсилання народним депутатам-«свободівцям» сфальшованих смс-повідомлень такого змісту: «Засідання фракції скасовано. Чекайте інформацію близько 11.00. Зараз відпрацьовується новий план дій. Нас прослуховують. Не дзвонити до 10 години. Режим «ТИША», нагадали в прес-службі.

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«Вважаємо, що такі дії відбулися з метою зриву напередодні погодженого опозиційного міжфракційного засідання. Окрім цього, використання невідомими особами мого особистого мережевого номеру оператора «Київстар» є незаконними і в цьому вбачаються ознаки складу злочину, що передбачені: статтею 361 Кримінального кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку та статтею 163 Кримінального кодексу України – порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер», - наголосив С.Рудик.

З огляду на ці порушення він вимагає від генпрокурора внести відомості про вчинення дій, що мають ознаки складу злочину ст.ст. 163, 361 Кримінального кодексу України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжити заходів щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, «свободівець» вимагає вжити заходів для припинення практики втручання в телекомунікаційні системи операторів мобільного зв’язку України, адже це грубо порушує гарантовані статтею 31 Конституції України права та законні інтереси людини і громадянина, поінформували в партії.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у прес-службі «Батьківщини» заявили, що телефонні хакери намагалися зірвати збори опозиційних депутатів.

«Збори депутатів від опозиції намагалися зірвати невідомі особі, які вночі обдзвонили депутатів з повідомленням про те, що захід нібито відміняється», - зазначається у повідомленні.

Деякі опозиційні депутати отримали смс-повідомлення такого ж змісту з невідомого номера.