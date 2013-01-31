Тягнибок хоче, щоб «дурнуватими» СМС на зрив зборів опозиції зайнялася СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зборах опозиційних депутатів у парламенті.

О.Тягнибок зазначив, що необхідно розібратися з ситуацією “з тими дурнуватими сьогодні СМС”. “Це не сміх, це не хі-хі, ха-ха”, - наголосив він.

За його словами, як можна розцінити ситуацію, коли з номерів керівників секретаріату фракції “УДАР” та фракції “Свобода” народним депутатам надходять СМС-повідомлення про те, що зборів не буде.

О.Тягнибок наголосив, що опозиціонери мають звернутися до СБУ з вимогою провести розслідування за даними фактами, оскільки йдеться про втручання «в особисте життя депутатів» і перешкоджання їхній діяльності.

Водночас він висловив сумнів, що СБУ адекватно відреагує на вимогу опозиції.

О.Тягнибок підкреслив, що опозиція не може не діяти за таких обставин.

“Якщо сьогодні до нас залазять у мобільні телефони, то завтра вони будуть робити і вже роблять будь-якому громадянинові України. Якщо сьогодні вони грабують державний бюджет, якщо сьогодні вони крадуть золотовалютні запаси, то завтра вони зайдуть до хати кожного з нас, кожного українця і будуть красти не тільки гроші українців через житлово-комунальні послуги, через побори, через ті так звані їхні податки, але й залізуть в холодильник до кожного українця і заберуть останню ковбасу, і заберуть останній шмат хліба. Якщо ми будемо сидіти, мовчати і не реагувати, виходячи з цього, що робиться в державі ”, - наголосив О.Тягнибок.

Він також підкреслив, що необхідно примусити парламентську більшість ввести в роботу систему “Рада” із сенсорною кнопкою для особистого голосування депутатів.

За словами О.Тягнибока, якщо парламентська більшість не хоче працювати, то необхідно провести вибори.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у прес-службі «Батьківщини» заявили, що телефонні хакери намагалися зірвати збори опозиційних депутатів.

«Збори депутатів від опозиції намагалися зірвати невідомі особі, які вночі обдзвонили депутатів з повідомленням про те, що захід нібито відміняється», - зазначається у повідомленні.

Деякі опозиційні депутати отримали смс-повідомлення такого ж змісту з невідомого номера російською мовою.