У Раді хочуть заборонити перекриття доріг при проїзді перших осіб

30 січня у Верховній Раді України було зареєстровано відповідний законопроект, внесений А.Аваковим.

Згідно із законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачається, що тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг дозволяється лише під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів та урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

При цьому забороняється будь-яке обмеження закріплених Конституцією України принципу рівності громадян, свободи пересування та інших прав і свобод людини.

У пояснювальній записці зазначається, що основним завданням законопроекту є скасування антиконституційних привілеїв органів державної влади України.

“У всіх без винятку цивілізованих європейських державах немислимим є нехтування кортежами вищих посадових осіб правил дорожнього руху, перекриття дорожнього руху чи здійснення інших схожих асоціальних дій. Таке преференційне становище вищих українських посадових осіб та закріплення за ними вищезгаданих антиконституційних, антидемократичних та антисоціальних привілеїв порушує основні гарантії рівності громадян, створює реальну небезпеку для їх життя і здоров’я, та є неприпустимим для сучасної розвиненої європейської держави”, - зазначається в записці.