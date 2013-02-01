ЗМІ: Медведчук протестує проти сланцевого газу, який невигідний його куму Путіну

"В Україні немає територій, де можна було б безпечно проводити видобуток сланцевого газу", - заявив координатор "Українського Вибору" в Донецькій області Євген Кудряшов, повідомляє Українська правда.

"Метод гідророзриву, використовуваний при цьому, отруїть воду в Сіверському Дінці, яка живить всю область. Її не можна буде пити, в ній можна буде купатися і використовувати взагалі. Ми забудемо про воду з-під крану чи з джерела!", - заявив він.

"Для нашого регіону це може мати воістину катастрофічні наслідки: домашні тварини почнуть вимирати. Отруєне м'ясо і риба потраплять до нас на стіл. Крім цього, газ і важкі метали будуть, змішується з водою - це загрожує пожежами та вибухами", - додав Кудряшов.

У той же час, в інтернеті є відео, де видно, що мітингують молоді люди, шкільного віку.

На питання, навіщо вони сюди прийшли, хлопці ховали очі, а один з учасників сказав: "За снікерсом".

Як відомо, лідер організації "Український вибір" Віктор Медведчук є кумом Володимира Путіна.