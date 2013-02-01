ЗМІ: Медведчук протестує проти сланцевого газу, який невигідний його куму Путіну
"Український вибір" Віктора Медведчука провів мітинг під стінами Донецької облдержадміністрації проти видобутку сланцевого газу на Юзівській площі.
"В Україні немає територій, де можна було б безпечно проводити видобуток сланцевого газу", - заявив координатор "Українського Вибору" в Донецькій області Євген Кудряшов, повідомляє Українська правда.
"Метод гідророзриву, використовуваний при цьому, отруїть воду в Сіверському Дінці, яка живить всю область. Її не можна буде пити, в ній можна буде купатися і використовувати взагалі. Ми забудемо про воду з-під крану чи з джерела!", - заявив він.
"Для нашого регіону це може мати воістину катастрофічні наслідки: домашні тварини почнуть вимирати. Отруєне м'ясо і риба потраплять до нас на стіл. Крім цього, газ і важкі метали будуть, змішується з водою - це загрожує пожежами та вибухами", - додав Кудряшов.
У той же час, в інтернеті є відео, де видно, що мітингують молоді люди, шкільного віку.
На питання, навіщо вони сюди прийшли, хлопці ховали очі, а один з учасників сказав: "За снікерсом".
Як відомо, лідер організації "Український вибір" Віктор Медведчук є кумом Володимира Путіна.