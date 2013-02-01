Росія запропонувала Україні побудувати міст через Керченську протоку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Зовсім недавно українські колеги ще раз звернули увагу на те, що можна було б інтенсифікувати роботу з підготовки, ухвалити остаточне рішення щодо мостового переходу через Керченську протоку. І ось буквально сьогодні я на прохання російської сторони передав віце-прем'єрові українського уряду Олександру Івановичеві Вілкулу відповідні пропозиції», - сказав М.Зурабов.

Він зазначив, що російська сторона чекає, що найближчим часом домовленості щодо основних параметрів технічного завдання будуть досягнуті.

За інформацією М.Зурабова, один з російських банків почне фінансувати підготовку проектної документації.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна ініціювала перед Російською Федерацією включення Керченського мосту до кільцевої дороги навколо Чорного моря. 26 листопада 2010 р. у Москві було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством транспорту і зв'язку України і «Зовнішекономбанком» про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

У квітні 2011 р. міністр транспорту Росії Ігор Левітін сказав, що Україна і Росія протягом 1,5 року планують завершити дослідницькі роботи за проектом мостового переходу через Керченську протоку.

Він зазначив, що Зовнішекономбанк РФ, якому доручено фінансування дослідницьких робіт, почав пошук потенційних інвесторів, готових увійти до цього проекту разом з державною участю. За словами віце-прем'єр-міністра – міністра інфраструктури України Бориса Колесникова, реалізація цього проекту буде на повному паритеті. «Це буде комерційний проект і договір участі буде 50 на 50», - сказав він.