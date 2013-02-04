Головне за день: огляд топ-новин

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ЗМІ: Хорошковський вимушено виїхав з України

Валерій Хорошковський пояснив своє рішення продати групу "Інтер" Дмитру Фірташу фінансовими труднощами і, за інформацією ЗМІ, вже залишив Україну.

ЗМІ: Опозиція здала Тимошенко в обмін на Європу

За інформацією джерел газети "Комерсант-Україна", найзначнішою поступкою опозиції у проекті заяви "Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та підписання угоди про асоціацію" стала відмова від згадки в заяві екс-прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка, а також терміна "політичні переслідування". Щоправда, згодом Григорій Немиря заявив, що Тимошенко на євроінтеграцію не міняють.

Рибака приперли аргументами за сенсорну кнопку

Парламентська опозиція закликає голову Верховної Ради України Володимира Рибака ввести в дію систему для голосування “Рада-3”. У Рибака на це відповіли, що ввести сенсорну кнопку неможливо, мовляв,система зносилася на 100%. А Єфремов взагалі вважає, що опозиція сенсорною кнопкою прикриває чийсь грішок.

Кокс і Кваснєвський прибули до Луценка в колонію

Тюремники засікли, що європейські гості були в Луценка півтори години.

Азаров: Україна розглядає можливість перенесення LNG-терміналу

Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів із скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво "LNG-терміналу" на турецькому узбережжі Середземного моря.

Тимошенко: Слідчі підтасовують докази у справі про вбивство Щербаня

Екс-прем'єр звернулася до генпрокурора зі скаргою на дії слідчого щодо ненадання їй та її захисту у повному обсязі матеріалів для ознайомлення зі справою про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

У Путіна не підтверджують, що Україні можуть дати дешевший газ без Митного союзу

Москва поки що не підтверджує, що Росія і Україна досягли домовленостей щодо ціни на газ, які не залежать від входження України до Митного союзу.

Богатирьова заявляє, що її сина обмовили

Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова стверджує, що її син Олександр не є співвласником ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК». Крім того, міністр запевняє, що від вакцин, які приписують її сину, ніхто не вмирав.

Європол викрив злочинний синдикат у футболі

Матч Ліги Чемпіонів в Англії був одним із 380 футбольних матчів у різних частинах Європи із заздалегідь замовленим рахунком, - стверджують слідчі Європолу.

ЗМІ: Депутат Київради Пабат - у реанімації

Лікарі борються за життя Олександра Пабата, який вже втратив одне око через необережне поводження з піротехнічними пристроями.

ОПОРА склала рейтинг найактивніших депутатів січня

За січень народні депутати зареєстрували у Верховній Раді 269 законопроектів, пропрацювали два пленарні дні та прийняли лише 9 законів і 19 постанов.