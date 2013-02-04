ЗМІ: Депутат Київради Пабат - у реанімації

Як повідомляє "Сегодня" з посиланням на джерело в реанімації київської обласної лікарні, лікарі роблять все можливе, проте стан депутата критичний.

Лікарі борються за його життя і жодних прогнозів не дають.

Колеги Пабата зазначили, що НП не пов'язана з політикою, це був нещасний випадок, що стався в сімейному колі за містом.

У свою чергу в органах внутрішніх справ УНІАН зазначили, що не володіють якоюсь інформацією про те, що сталося з О.Пабатом.

Олександр Пабат з 2005 року очолює партію "Громадський актив Києва" та громадський рух "Народна армія порятунку". У 2010 році балотувався на пост президента України.