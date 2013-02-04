ЗМІ: Депутат Київради Пабат - у реанімації
17:19, 04 лютого 2013Політика
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Олександр Пабат (фракція "Громадський актив Києва") знаходиться у важкому стані в реанімації після нещасного випадку, зокрема, поводження з піротехнічними пристроями.
Лікарі борються за життя Пабата
Як повідомляє "Сегодня" з посиланням на джерело в реанімації київської обласної лікарні, лікарі роблять все можливе, проте стан депутата критичний.
Лікарі борються за його життя і жодних прогнозів не дають.
Колеги Пабата зазначили, що НП не пов'язана з політикою, це був нещасний випадок, що стався в сімейному колі за містом.
У свою чергу в органах внутрішніх справ УНІАН зазначили, що не володіють якоюсь інформацією про те, що сталося з О.Пабатом.
Олександр Пабат з 2005 року очолює партію "Громадський актив Києва" та громадський рух "Народна армія порятунку". У 2010 році балотувався на пост президента України.
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