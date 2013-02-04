У Путіна не підтверджують, що Україні можуть дати дешевший газ без Митного союзу

Про це заявив прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков у Сочі, повідомляє РІА «Новости».

«Зараз ми не можемо офіційно підтвердити наявність домовленостей», - сказав Д.Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

1 лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.