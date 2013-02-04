Кокс і Кваснєвський прибули до Луценка в колонію

Спостерігачі від Європарламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський прибули до Менської колонії для зустрічі з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Про це повідомила прес-секретар «Народної самооборони» Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Через погодні умови П.Кокс та А.Кваснєвський до колонії добиралися машинами. Дорога нерозчищена, захурделена. До колонії представники місії ЄП зайшли об 11.30», - написала речник.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Європарламенту П.Кокс та екс-президент Польщі А.Кваснєвський стали спостерігачами від Європарламенту у судових процесах над екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Пізніше їхній мандат був розширений: крім справ Ю.Тимошенко, вони також спостерігали за справами екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка і колишнього твло міністра оборони Валерія Іващенка.