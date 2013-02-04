Тюремники засікли, що європейські гості були в Луценка півтори години

Спілкування екс-президента Європейського парламенту Пета Кокса, радника президента Європарламенту Арнольдаса Пранцкевічуса і колишнього Президент Республіки Польща Олександра Кваснєвського з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у Менській колонії тривало близько 1,5 години у кімнаті для короткострокових побачень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

За результатами зустрічі представники Європарламенту висловили вдячність керівництву установи за надану можливість поспілкуватися з Ю.Луценком. Будь-яких претензій, скарг чи зауважень від візитерів на адресу керівництва установи не надходило, йдеться у повідомленні.