Депутат Київради втратив око через феєрверк

Депутат Київради, голова фракції "Громадський актив Києва" та колишній кандидат в президенти Олександр Пабат, який перебуває в Київській обласній лікарні, втратив одне око. За друге око лікарі продовжують боротися.

Завідуючий відділенням інтенсивної терапії категорично відмовляється давати будь-які коментарі.

За даними джерел ТСН, у суботу Пабат запускав феєрверк за містом. Коли ракета не загорілася, він нахилився подивитися що з нею, і в цей момент стався вибух.