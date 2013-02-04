Депутат Київради втратив око через феєрверк

19:07, 04 лютого 2013
Політика
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У депутата Олександра Пабата роздроблені лицьові кістки, він втратив одне око.

Олександр Пабат - у реанімації

Депутат Київради, голова фракції "Громадський актив Києва" та колишній кандидат в президенти Олександр Пабат, який перебуває в Київській обласній лікарні, втратив одне око. За друге око лікарі продовжують боротися. 

Завідуючий відділенням інтенсивної терапії категорично відмовляється давати будь-які коментарі.

За даними джерел ТСН, у суботу Пабат запускав феєрверк за містом. Коли ракета не загорілася, він нахилився подивитися що з нею, і в цей момент стався вибух.

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