Депутат Київради втратив око через феєрверк
19:07, 04 лютого 2013Політика
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У депутата Олександра Пабата роздроблені лицьові кістки, він втратив одне око.
Олександр Пабат - у реанімації
Депутат Київради, голова фракції "Громадський актив Києва" та колишній кандидат в президенти Олександр Пабат, який перебуває в Київській обласній лікарні, втратив одне око. За друге око лікарі продовжують боротися.
Завідуючий відділенням інтенсивної терапії категорично відмовляється давати будь-які коментарі.
За даними джерел ТСН, у суботу Пабат запускав феєрверк за містом. Коли ракета не загорілася, він нахилився подивитися що з нею, і в цей момент стався вибух.
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