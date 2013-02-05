Експерт каже, що влада може піти на «політичний жест» і звільнити Луценка

Керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко не виключає, що незабаром екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка звільнять із виправної колонії за станом здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Говорячи про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, політолог звернув увагу, що на даний момент риторика європейських політиків стосовно справ Ю.Луценка і екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко дещо пом’якшилася й поставлена в більш інституційні рамки. За словами В.Фесенка, якщо раніше європейські політики безапеляційно говорили про необхідність звільнення Ю.Луценка і Ю.Тимошенко, то сьогодні більше говорять про необхідність виконання рішень Європейського суду з прав людини, що стосуються Ю.Тимошенко і Ю.Луценка.

«Те, що гнучкішою стала позиція Євросоюзу, – це очевидно, і в принципі це шанс для України, яким слід скористатися. Єдине чого я побоююся - щоб деякі наші великі начальники не зробили неправильних висновків», - сказав політолог.

При цьому він навів приклад висунення Ю.Тимошенко звинувачень у справі про вбивство в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

В.Фесенко повідомив, що на сьогоднішній день в експертному середовищі обговорюється варіант звільнення Ю.Луценка.

«Шансів на звільнення Ю.Тимошенко з політичної точки зору менше через різні причини, а ось із Ю.Луценком може бути зроблено політичний жест, щоб закласти сприятливі основи для підписання нової угоди з Євросоюзом. Юрія Віталійовича можуть звільнити за станом здоров'я», - зазначив він.

Політолог звернув увагу, що на сьогоднішній день в українських ЗМІ вже спостерігається інформаційна кампанія з приводу можливого звільнення екс-міністра.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може це відбутися в найближчий місяць, він нагадав, що для підписання угоди з ЄС Україна повинна виконати низку ключових умов.

«Виконувати їх восени буде вже пізно», - додав В.Фесенко. (Вільнюський саміт «Східного партнерства», на якому планується підписання Угоди про асоціацію з ЄС, запланований на листопад – УНІАН).

Коментуючи вірогідність звільнення Ю.Тимошенко, В.Фесенко висловив думку, що це питання вирішуватиметься не в судах, зокрема Європейському суді з прав людини, а на президентських виборах 2015 року.

У свою чергу голова правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян» Едуард Багіров зазначив, що процедура звільнення ув'язненого за станом здоров'я тривала, оскільки рішення про це повинен приймати суд за участю прокуратури.

«Можливе звільнення Ю.Луценка за станом здоров'я, але для цього необхідно розширити перелік захворювань, які підпадають під статтю, що передбачає дострокове звільнення за станом здоров'я», - зазначив експерт.

«Все можна вирішити! За великим рахунком, я, як представник правозахисної організації, яка курирує виправні установи… можу сказати однозначно – якщо будуть підстави і бажання адміністрації, то можна звільнити будь-якого ув'язненого протягом 72 годин, у тому числі й за станом здоров'я, (застосувати) процедуру помилування…», - додав Е.Багіров.