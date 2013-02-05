Суд розцінив вивішування червоно-чорного прапора як дрібне хуліганство

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову Тернопільський міськрайсуд виніс 4 лютого.

В. Стаюра під час судового засідання намагався довести, що обвинувачувати його в дрібному хуліганстві за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення є безпідставним, оскільки своїми діями він не порушував громадський порядок і спокій громадян.

Суд, у свою чергу, виходив із того, що дії В. Стаюри могли викликати обурення громадян, оскільки були вчиненні в громадському місці.

Відтак суд постановив визнати В. Стаюру винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КуАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 грн.

В. Стаюра заявив, що оскаржуватиме дане рішення в апеляційному суді.

На цю тему: На будівлі Тернопільської облради знову повісили червоно-чорний прапор

Як повідомляв УНІАН, 29 січня В. Стаюра повісив червоно-чорний прапор на будівлі облради. Як він пояснив, зробив це з нагоди 94-ї річниці бою під Крутами.

Тиждень перед цим з облради згідно з рішенням суду було знято червоно-чорний прапор, який було вивішено мітингувальниками 5 липня 2012 року на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

На початку вересня 2012 року обласна прокуратура звернулася до голови облради Олексія Кайди з вимогою зняти з приміщення цей прапор, однак О. Кайда після отримання листа з прокуратури заявив, що червоно-чорний прапор став символом національної революції, а тому «допоки в Україні будуть при владі окупанти, доти на адмінбудинку Тернопільської облради поряд із державним синьо-жовтим майорітиме червоно-чорний прапор національної революції».

21 вересня 2012 року Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора області до Тернопільської обласної ради, її голови та Управління з експлуатації майнового комплексу обласної ради про визнання дій протиправними при встановленні на адмінприміщеннях державних установ прапора із полотнищем червоно-чорного кольору, який не відноситься до переліку державних символів України та до символіки територіальних громад Тернопільщини, а також зобов’язав вчинити дії щодо усунення порушень закону. Після цього облрада подала апеляцію.

Наприкінці грудня 2012 року Апеляційний суд підтвердив неправомірність встановлення червоно-чорного прапора на адмінприміщенні Тернопільської облради та облдержадміністрації. В облраді рішення судів зігнорували.

17 січня 2013 року судовиконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, управлінню з експлуатації майнового комплексу було надано 7-денний строк для добровільного виконання рішення суду.

Після цього червоно-чорний прапор було знято.