На будівлі Тернопільської облради знову повісили червоно-чорний прапор

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної організації ВО «Свобода», депутат облради Володимир Стаюра, прапор піднято з нагоди 94-річниці бою під Крутами.

За його словами, що «таким чином ми повертаємо історичну справедливість, адже історія боротьби українців за свою незалежність творилася саме під червоно-чорним стягом. Зрозуміло, що справу національного становлення не завершено, і черговий етап піднесення національного духу буде здійснюватися під бандерівським прапором».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2012 року обласна прокуратура звернулася до голови облради Олексія Кайди з вимогою зняти з приміщення облради червоно-чорний прапор, який було вивішено мітингувальниками 5 липня на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

О. Кайда відмовився зняти прапор.

21 вересня 2012 року Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури і зобов’язав зняти прапор. На це рішення облрада подала апеляцію.

Наприкінці грудня 2012 року Апеляційний суд залишив в силі вимогу зняти прапор.

В облраді рішення судів зігнорували.

І лише після винесення 17 січня 2013 року судовиконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження за невиконання рішення суду червоно-чорний прапор було знято.