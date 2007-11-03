Литвина вже нудить, коли починають говорити про коаліцію

Лідер Народної партії України та однойменного блоку Володимир ЛИТВИН назвав політичну ситуацію в Україні «розхристаною» і закликав однопартійців виробити позицію щодо участі у майбутній парламентській коаліції. Про це він заявив в суботу в Житомирі, виступаючи перед делегатами XII звітно - виборчої конференції Житомирської обласної організації Народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН вважає, що причина криється у намаганні політиків вирішити будь-яку проблему не на основі законів, а на основі домовленостей.

«Якщо характеризувати сьогоднішню політичну ситуацію в Україні, то я б сказав, що вона розхристана, і країна розбалансована. Звести її буде неможливо, оскільки в нас будь-яку проблему намагаються вирішити в традиційний спосіб - не на основі законів, а на основі домовленостей», - зазначив він і наголосив, що у питанні коаліції «народникам» треба буде виробити власну позицію.

«Мене особисто нудить, коли знову починають говорити про коаліцію і про те, з ким хто і проти кого буде дружити, бо люди не голосували за коаліцію, а голосували за політичні сили. Я поважаю вибір людей», - сказав лідер Народної партії.

Він переконаний, що вся проблема коаліці ї- це проблема того, хто стане прем’єр-міністром.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що «не сприймає постановки питання про приєднання Блоку Литвина до парламентської коаліції».

«Ми можемо брати участь в створенні коаліції, але не у входженні до коаліції», - сказав він і додав, що «з жодним політиком під час зустрічей і консультацій не ставив питання про посаду, однак говорив про існування етичних норм».

«Якщо політики хочуть формувати коаліцію, то вони повинні запросити людей, залучити їх до робочої групи, яка могла б сформулювати принципи, на яких буде базуватись коаліція», - уточнив В. ЛИТВИН.

За його словами, він і його однопартійці «готові взяти участь у такій роботі, передусім для того, щоб скористатись будь-якою можливістю задекларувати свої принципи».

«Але нас закликають приєднатись до коаліції, тоді нам щось віддадуть, включаючи посаду спікера. Скажу чесно, не хочу я бути спікером», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав делегатам конференції про необхідність виконання обіцянок, які Блок Литвина давав виборцям на дострокових виборах до парламенту, а також на необхідності його політичної

сили «заходити до Верховної Ради і починати працювати, оскільки виборці не уповноважували політиків бути ні в опозиції, ні в коаліції, а уповноважили їх працювати у парламенті».