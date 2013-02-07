Кожара: домінування Газпрому в Україні зламано

Про це він сказав в оприлюдненому сьогодні інтерв'ю виданню European voice.

“Що очевидно, це те, що домінування «Газпрому» в Україні зламано”, - цитує видання українського міністра.

За словами Л.Кожари, Україна все більше видобуває газу самостійно, більше використовує вугільну та ядерну енергетику, а також планує будівництво терміналу для скрапленого газу.

Все це, зазначив міністр, зумовило зменшення споживання російського газу з 50 млрд кубометрів на рік до 33 млрд кубометрів на рік за останні два роки.

У 2013-2014 роках споживання російського газу має й далі скорочуватися, досягнувши 17 млрд кубометрів на рік, зазначив глава МЗС.

Відповідаючи на запитання щодо рахунку «Газпрому» на 7 млрд дол. за непридбаний газ, Л.Кожара заявив, що Україна не оплачуватиме його, а Росія “не відреагувала на ідею арбітражу”.

На тему: Янукович: Україна вважає спірним рахунок Газпрому на $7 млрд

Як повідомляв УНІАН, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно із контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель.

6 лютого на прес-конференції у Вільнюсі Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений «Газпромом» рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори з цього питання.