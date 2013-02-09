Міліція взялася за пожежу у Гостинному дворі

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, повідомлення про пожежу надійшло до Подільського райуправління міліції спецлінією «102» від оператора Головного управління ДСНС України у м. Києві 9 лютого о 2.14.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво Подільського райуправління міліції.

Слідчим відділом Подільського РУ міліції дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Києві вночі горів Гостинний двір.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа площею 200 кв. м у будівлі виникла о 2.14 на горищі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалося 19 відділень Головного управління ДСНС України у м. Києві. О 6.30 пожежу локалізовано, о 7.30 - ліквідовано.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня 2012 року, згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять безстрокову акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зі сприяння іпотечному кредитуванню», перехідними положеннями якого передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір.

20 грудня директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостинного двору.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. Він послався на відповідний наказ Міністерства культури, ухвалений 21 грудня 2012 року у відповідь на клопотання КМДА. За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйовано, а реставровано.