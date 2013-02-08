Україну хочуть офіційно зробити «піратом №1» у світі

Про це йдеться в офіційному звіті Міжнародного Альянсу Інтелектуальної Власності (IIPA), пише "Українська правда".

Крім того, організація пропонує закріпити за Україною статус "Priority Foreign Country", що означає, що країна офіційно стане "піратом №1" у світі, адже жодна інша країна на сьогоднішній день такого статусу не має.

Уряд США розгляне цю пропозицію і протягом двох-трьох місяців прийме відповідне рішення.

На сьогодні Україна вже перебуває у статусі "Priority Watch List", разом з Аргентиною, Чілі, Китаєм, Коста-Рікою, Індією, Індонезією і Росією.

Крім цього, щодо України розпочате спеціальне розслідування про позбавлення пільг у рамках програми "Генералізованої Системи Преференцій".

"Проблеми в Україні включають надзвичайно високий рівень цифрового та фізичного піратства, рішення державних органів переслідувати легальні організації колективного управління замість шахрайських організацій, а також довготривале використання неліцензійного програмного забезпечення комерційними і державними структурами", - йдеться в звіті.

В Альянсі також відзначили, що піратство і рівень захисту авторських прав в Україні значно погіршилися за останні два роки.

"В Україні багато ринків і вуличних кіосків рясніють нелегальними копіями музичних записів, фільмів та програмного забезпечення всіх видів, включаючи розважальні програми", - йдеться в звіті.

Як відомо, раніше прес-секретар МВС Володимир Поліщук заявляв, що приблизно 47% програмного забезпечення у міністерстві внутрішніх справ не є ліцензійним.