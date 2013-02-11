Нацрадіо відновило мовлення трьох своїх каналів

Національна радіокомпанія України отримала від Концерну радіозв'язку, радіомовлення і телебачення інформацію про відновлення ефірного мовлення на трьох каналах - Першому, радіо "Промінь" та "Культура".

Про це повідомляє офіційний сайт Національної радіокомпанії України.

Зазначених заходів вжито відповідно до доручення прем'єр-міністра Миколи Азарова Міністерству фінансів щодо збільшення видатків на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб.

Нагадаємо, 5 лютого НРКУ була змушена вимкнути частину передавачів через те, що видатки на поширення програм Українського радіо було зменшено в кілька разів проти рівня минулого року.