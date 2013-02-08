Томенко: реалізовується план знищення Українського радіо

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді.

За словами М.Томенка, вчора вперше в історії України майже на третину скоротилося мовлення програм Українського радіо.

М.Томенко уточнив, що йдеться про програми Українського радіо, радіостанцій “Промінь” та УР-3.

При цьому, за словами М.Томенка, ніхто не дав жодних пояснень, чому це сталося. Однак на його запит у Держкомтелерадіо відповіли, що на початку лютого були внесені зміни до кошторису Українського радіо і його фінансування було зменшене у 7 разів.

На думку М.Томенка, таким чином реалізовується план знищення Українського радіо як єдиного 100-відсоткового українського мовника. Він пояснив, що лише на УР 100% програм виходить українською мовою, а також лише цей радіомовник приділяє достатньо уваги програмам на освітню і культурну тематику.

Керівник комітету звернувся до прем’єр-міністра та Президента з проханням у найкоротші строки відновити фінансування Українського радіо. За його словами, якщо до понеділка цього не буде зроблено, то Комітет ВР з питань свободи слова та інформації збереться на екстрене засідання, аби розглянути цю ситуацію.

“Ми не допустимо знищення Українського радіо”, - наголосив М.Томенко.