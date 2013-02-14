Свідок, який звинувачує Тимошенко у вбивстві, заявив про тиск на нього
Свідок у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня Ігор Мар’єнков чув про вбивство безпосередньо від осіб, які його організовували.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник начальника управління з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Олег Пушкар.
“В цій ситуації свідок був безпосереднім учасником тих дій і чув про них безпосередньо від осіб, які організовували вбивство”, - сказав О.Пушкар.
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За його словами, свідків у цій справі «дуже багато».
Як зазначив О.Пушкар, про окремі питання свідку «говорив безпосередньо Мільченко, по іншим — безпосередньо Рябін» (УНІАН: члени банди Євгена Кушніра Олександр Мільченко та Анатолій Рябін).
Водночас у судовому процесі свідок І.Мар’єнков заявив, що на нього здійснювався тиск з боку народного депутата Костянтина Бондарєва.
Разом з тим прокурор зазначив, що свідок написав заяву у Генпрокуратуру, що до нього приїжджав вказаний депутат і “дуже наполегливо хотів дізнатися, які покази свідок буде давати”.
При цьому О.Пушкар зазначив, що це можна розцінювати як тиск на свідка.
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Відповідаючи на запитання, чи перебував цей свідок у місцях позбавлення, прокурор сказав: “Ні у нього не було ні ходок, ні відсидок”.