Власенко каже, що свідок нічого по суті справи не сказав

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко в інтерв’ю журналістам після завершення судового засідання, на якому проходив допит свідка у справі про вбивство Є.Щербаня.

“Цей свідок практично нічого по суті справи не сказав”, - підкреслив С.Власенко

За словами захисника, у нього складається враження, що якщо “з таким боєм” сьогодні намагалися допитати свідка, порушуючи при цьому численні норми закону, «то і справи, яку намагаються повісити на Тимошенко, не існує».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і П.Лазаренко.