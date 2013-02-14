ЗМІ: Телеканал «Інтер» очолив Бенкендорф

Керівником НІС став Євгеній Кисельов.

Телеканал «Інтер» очолив Єгор Бенкендорф. Про це повідомляє «Телекритика», посилаючись на власні джерела. Анна Безлюдна увійшла до складу громадської наглядової ради каналу. Керівником новинної служби медіагрупи "Національні інформаційні системи" став Євгеній Кисельов. Наразі невідомо, хто замість Єгора Бенкендорфа очолить НТКУ, зазначає видання.

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