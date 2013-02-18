У Рибака знову йдуть переговори про розблокування ВР
11:17, 18 лютого 2013Політика
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У Рибака з 10.00 тривають консультації лідерів фракцій щодо розблокування роботи ВР.
У Рибака тривають консультації
У голови Верховної Ради України Володимира Рибака з 10.00 тривають консультації лідерів фракцій щодо розблокування роботи парламенту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «Батьківщина».
У консультаціях бере участь голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, оскільки рішення про участь у консультаціях у голови парламенту було прийнято сьогодні на засіданні фракції.
У повідомленні зазначається, що «наразі народні депутати, члени фракції «Батьківщина» зібралися у кулуарах парламенту. При цьому всі одягнені у білі светри з написом «Україні – волю!».
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