Луценко каже, що у нього цироз печінки та портальна гіпертензія

Апеляційний суд Чернігівської області сьогодні, 18 лютого, розглядає апеляційну скаргу захисників екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який зараз відбуває покарання у Менській колонії № 91, на відмову звільнити засудженого за станом здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз триває судове засідання.

Захисники Ю.Луценка в апеляційній скарзі назвали рішення Менського районного суду щодо неможливості дострокового звільнення Ю.Луценка за станом здоров’я незаконним. Вони обгрунтовують апеляцію тим, що суд не врахував окремих медичних висновків щодо стану здоров’я Ю.Луценка, у тому числі від київської клініки “Оберіг”, а також не залучив до розгляду незалежних медичних експертів. Крім того, захисники вказують, що висновки обласної лікарні, на які посилається суд, є непереконливими, оскільки дослідження здоров’я печінки не проводилися.

Сторона захисту підкреслює, що наявні у Ю.Луценка захворювання - цироз печінки та портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров’я, оскільки ці діагнози включені до переліку хвороб, що дозволяють дострокове звільнення із місць позбавлення волі.

Ю.Луценко підтримав клопотання своїх захисників.

“Є всі підстави задовольнити прохання моїх захисників та моє особисте. Чи вистачить мужності професійної і людської, почуємо дуже скоро”, - сказав Ю.Луценко.

Натомість прокурор звернувся до суду з пропозицією залишити апеляцію без задоволення, а ухвалу Менського районного суду - без змін. Рішення має прийняти колегія трьох суддів, які розглядають цю апеляційну скаргу.

Як повідомлялося, в грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру у звільненні за станом здоров'я.