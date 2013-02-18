Суд пішов радитись, чи достатньо Луценко уже хворий, аби вийти на волю

Про це у Facebook написала прес-секретар Народної Самооборони Лариса Сарган.

"Суд видалився в нарадчу кімнату. Рішення буде після 16-ї години", - написала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Чернігівської області сьогодні, 18 лютого, розглядає апеляційну скаргу захисників екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який зараз відбуває покарання у Менській колонії № 91, на відмову звільнити засудженого за станом здоров’я.

Захисники Ю.Луценка в апеляційній скарзі назвали рішення Менського районного суду щодо неможливості дострокового звільнення Ю.Луценка за станом здоров’я незаконним. Вони обгрунтовують апеляцію тим, що суд не врахував окремих медичних висновків щодо стану здоров’я Ю.Луценка, у тому числі від київської клініки “Оберіг”, а також не залучив до розгляду незалежних медичних експертів. Крім того, захисники вказують, що висновки обласної лікарні, на які посилається суд, є непереконливими, оскільки дослідження здоров’я печінки не проводилися.