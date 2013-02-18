Свободівець хоче відібрати мандат у регіонала-сумісника

Народний депутат від фракції ВО "Свобода" Михайло Блавацький (ВО "Свобода") надіслав запит до спікера Верховної Ради Володимира Рибака з вимогою звернутися до суду з позовом про позбавлення статусу народного депутата-регіонала Андрія Веревського.

Про це повідомляє джерело в апараті Верховної Ради України. Сам Блавацький в коментаріТСН цю інформацію підтвердив.

У зверненні йдеться мова про те, що регіонал Андрій Веревський незаконно суміщає депутатський мандат із посадою директора та Голови Ради директорів акціонерного товариства "Кернел Холдинг", тим самим порушує вимоги Конституції і закону "Про статус народного депутата" стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

"Наскільки мені відомо, депутат не має права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час. Ця ж стаття прямо забороняє народним депутатам входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку", - прокоментував Блавацький свій запит та додав, що невиконання вимог щодо несумісності є підставою для дострокового припинення його повноважень.

Також свободівець додав, що у нього на руках є документи з установчих зборів компанії, якими підтверджується факт того, що Веревський буде займати посаду директора "Кернел Холдинг" до 2015 року.

У "Свободі" наголосили, що згідно із законом "Про статус народного депутата України" та Регламентом Верховної Ради питання про незаконне сумісництво має бути розглянуто регламентним комітетом, який має надати Голові Верховної Ради відповідний висновок. За наявності такого висновку спікер парламенту зобов'язаний звернутися до суду.