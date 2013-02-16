Тимошенко: “Свобода” набула популярності через політику влади

“Віталій Кличко має добрий потенціал, щоб стати політиком державного масштабу, - заявила Тимошенко. - Ми поділяємо з Віталієм спільні принципи, - ті, що захищали під час Помаранчевої революції. Тепер мусимо досягти того результату, який собі намітили”.

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Стосовно партії “Свобода”, Тимошенко закликала не слухати звинувачень у ксенофобії цієї політичної сили.

“Свобода” набула популярності передовсім через політику нинішньої влади - тої політики, яка робиться всупереч інтересам української нації: закриття українських шкіл, переписування історії, зневага до української мови... Я переконана, що “Свобода” доведе світу: брехливі звинувачення, які про неї розповсюджують - не більше, ніж брудна пропаганда”, - цитує Тиждень.ua.

Вона також заявила, що готова була б взяти участь у наступних президентських виборах, якби це дозволили обставини.