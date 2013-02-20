Немиря: Регіонали відійшли від узгодженого тексту заяви ВР про євроінтеграцію

Верховна Рада України не ухвалила заяву про підтримку підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом через позицію Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Григорій Немиря.

Він нагадав, що сьогодні вранці на нараді у голови Верховної Ради Володимира Рибака, в якій взяли участь керівники всіх фракцій, було узгоджено компромісний текст відповідної заяви.

“На доручення голови Верховної Ради я зібрав Комітет з питань європейської інтеграції, засідання якого щойно закінчилося”, - повідомив Г.Немиря.

За його словами, у цьому засіданні участь взяли 14 із 16 членів комітету, а також були присутні представники усіх фракцій.

“Але рішення комітету не було прийнято з однієї причини: представники фракції Партії регіонів, наголошуючи, що це остання позиція фракції, відійшли від узгодженого тексту спільної заяви”, - сказав Г.Немиря.

Він припустив, що потрібно більше часу для додаткових консультацій, тому на 14.00 заплановано чергове засідання комітету, де знову розглядатиметься відповідне питання.

Крім того, зауважив Г.Немиря, він запросив на засідання керівника Представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського.