Тимошенко каже, що ВР збереться і без регіоналів

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що засідання Верховної Ради VI скликання відбудеться навіть за умови неявки на нього Партії регіонів.

«Ми будемо проводити перше засідання Верховної Ради за будь-яких обставин, тому що 228 депутатів є в демократичній коаліції», - сказала вона, відповідаючи на запитання, як діятиме БЮТ і НУ-НС у разі повторної неявки Партії регіонів на засідання підготовчої депутатської групи, повідомляє сайт БЮТ.

При цьому вона запевнила, що БЮТ і НУ-НС «продовжуватимуть акуратно приходити на засідання робочої групи».

Юлія Тимошенко також висловила думку, що підтримка Партії регіонів буде зменшуватися "з кожним днем", оскільки "люди бачитимуть, що вона руйнує життя країни".