Тимошенко каже, що ВР збереться і без регіоналів
18:34, 06 листопада 2007Політика
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За будь-яких обставин …
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що засідання Верховної Ради VI скликання відбудеться навіть за умови неявки на нього Партії регіонів.
«Ми будемо проводити перше засідання Верховної Ради за будь-яких обставин, тому що 228 депутатів є в демократичній коаліції», - сказала вона, відповідаючи на запитання, як діятиме БЮТ і НУ-НС у разі повторної неявки Партії регіонів на засідання підготовчої депутатської групи, повідомляє сайт БЮТ.
При цьому вона запевнила, що БЮТ і НУ-НС «продовжуватимуть акуратно приходити на засідання робочої групи».
Юлія Тимошенко також висловила думку, що підтримка Партії регіонів буде зменшуватися "з кожним днем", оскільки "люди бачитимуть, що вона руйнує життя країни".
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