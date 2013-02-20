Наступного разу врегулюванням придністровського питання займуться у травні

Наступний раунд переговорів «Постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання» у форматі „5+2”, до якого входять Республіка Молдова, Придністров’я – сторони, ОБСЄ, Україна, Російська Федерація – посередники, ЄС, США – спостерігачі, відбудеться 23-24 травня 2013 року в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію підтримали учасники першої у поточному році офіційної зустрічі з питання врегулювання придністровського конфлікту, яка відбулася у Львові під головуванням України.

В рамках львівського раунду відбулося обговорення соціально-економічних питань, зокрема, першочергових заходів щодо поліпшення умов свободи пересування населення обох берегів Дністра, взаємодії в гуманітарній сфері та забезпечення прав людини. Була підтверджена актуальність пропозиції Діючого голови ОБСЄ Леоніда Кожари щодо організації зустрічі між молдовським та придністровським лідерами у поточному році.

Політичний представник Придністров’я у переговорному процесі Ніна Штанскі розповіла, що багато часу під час переговорів було присвячено відкриттю моста у населених пунктах Бичок та Гура-Бикулуй.

„Думаю, що активна робота над протоколом про вільне пересування продовжиться, бо напрацювати спільний документ не вдалося”, - зазначила Н.Штанські.

Вона розповіла, що однією з причин непідписання протоколу про вільне пересування також є зміни щодо надання придністровським водіям нейтральних номерів, включення їх у загальну базу даних та видача документів для міжнародних перевезень. За словами представника Придністров’я, молдавська сторона висунула нові правила реєстрації транспорту. Вона сподівається, що повернуться до попереднього формату.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого у Львові відбулися переговори з питань придністровського врегулювання у форматі „5+2”, на який не приїхали лідери Молдови та Придністров’я. Планувалося, що у переговорах у Львові візьмуть участь прем’єр-міністр Молдови Влад Філат та лідер Придністров’я Євген Шевчук.