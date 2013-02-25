В опозиції дають невтішні прогнози для гаманців українців

Політик заявила, що економіка і фінанси нашої країни зараз у значно гіршому стані, ніж це було рік-два тому. "Можна розповідати про різні економічні дива. Але їх не сталося ні у 2011, ні у 2012 роках, адже ми бачимо, що відбувається з золотовалютними резервами", - наголосила Денисова.

За її словами, державний борг тільки зростає, Міжнародний валютний фонд поїхав і залишив Україну ні з чим, пише Gazeta.ua.

"Тобто країні слід розраховувати тільки на себе", – переконана парламентарій.

Вона зауважила, що у бюджеті вперше за багато років закладається підвищення соціальних стандартів лише у два рази, а не в п'ять, як раніше.

"Раніше більш гнучко підтримували 1 січня, 1 квітня … – всі ці перепади. Зараз ціни не тільки виростуть у зв'язку з тим, що вже сказали про дерегуляцію. На підвищення тарифів на газ одразу відреагує ціна. Завтра людина піде на ринок і відчує це на власному гаманці", - підсумувала Денисова.