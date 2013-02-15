Україна «наторгувала» діру в торговому балансі розміром $ 16 мільярдів

Закупівля бурильного устаткування і зниження надходжень від експорту металургійної продукції в грудні призвели до рекордно високого негативного сальдо торгівлі товарами - $ 2,2 млрд.

Через стагнацію зовнішніх ринків металургійної та хімічної продукції в 2012 році діра в торговому балансі перевищила $ 15,8 млрд, повідомляє Коммерсант.

Незважаючи на хронічний зовнішньоторговельний дефіцит, експерти розраховують на поступове поліпшення ситуації в I кварталі завдяки відновленню ринку металу.

В останньому місяці 2012 року Держстат зафіксував різке погіршення негативного сальдо зовнішньої торгівлі до рекордного в історії України рівня - $ 2,21 млрд. У порівнянні з листопадом обсяг експорту українських товарів знизився на 6% - до $5,59, тоді як імпорт іноземних товарів підскочив на 13,5% - до $ 7,8 млрд. І якщо планомірне скорочення експорту було очікуване давно - через це українська економіка вже два квартали знаходиться в рецесії, то зростання імпорту не був очевидний.

Обсяг коштів, заплачених у грудні за природний газ, знизився на 4% - до $ 1,1 млрд. На 2% впали закупівлі автомобілів - до $ 451,8 млн. Разом з тим в грудні на 4,2% зріс імпорт нафтопродуктів (до $ 2 , 11 млрд), а на 14,3%-обсяг ввезення в країну устаткування (до $ 1,21 млрд).

Через погіршення ситуації в грудні загальний дефіцит торгового балансу підскочив до $15,84 млрд (експорт $ $68,8 млрд, імпорт - $84,65 млрд), перевищивши показник 2011 року на 11,5%.