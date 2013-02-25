Свобода хоче створити ТСК, щоб розслідувати «дерибан» у Львові
18:25, 25 лютого 2013Політика
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У “Свободі” пропонують створити парламентську ТСК з перевірки діяльності влади Львова.
Андрій Мохник зареєстрував проект постанови
Народний депутат Андрій Мохник (фракція “Свобода”) пропонує Верховній Раді утворити Тимчасову слідчу комісію ВР з питань перевірки діяльності виконавчих органів Львівської міської ради та розслідування фактів незаконного впровадження транспортної мережі у Львові, фактів нецільового використання грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку під час здійснення фінансово-господарських операцій посадовими особами Львівської міськради.
Проект відповідної постанови зареєстрований на офіційному сайті парламенту.
Проте на даний час текст проекту постанови є недоступним.
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