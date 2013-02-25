Свобода хоче створити ТСК, щоб розслідувати «дерибан» у Львові

Народний депутат Андрій Мохник (фракція “Свобода”) пропонує Верховній Раді утворити Тимчасову слідчу комісію ВР з питань перевірки діяльності виконавчих органів Львівської міської ради та розслідування фактів незаконного впровадження транспортної мережі у Львові, фактів нецільового використання грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку під час здійснення фінансово-господарських операцій посадовими особами Львівської міськради.

Проект відповідної постанови зареєстрований на офіційному сайті парламенту.

Проте на даний час текст проекту постанови є недоступним.