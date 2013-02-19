Львівська облрада просить в Азарова 800 мільйонів на дороги

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні йдеться, що «щорічне збільшення руху автотранспортних засобів шляхами Львівської області, складні погодні умови, відсутність системних ремонтних робіт, недофінансування дорожньої галузі спричинило руйнування мережі доріг Львівської області: утворилися вибоїни та нерівності на поверхні шляхів. Як наслідок – дорожньо-транспортні пригоди із летальними наслідками, затори, неможливість забезпечити жителів в умовах бездоріжжя транспортним сполученням між населеними пунктами, виходом із ладу автотранспорту, надходження скарг та заяв в органи влади, перекриття доріг”.

У зверненні зазначається, що на 2013 рік на ремонт та утримання автодоріг області передбачено 200 млн грн, з урахуванням субвенцій державного бюджету, „однак, вказаний обсяг фінансування є недостатнім і забезпечує ремонти лише окремих ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг і вулиць”.

"Для проведення невідкладних робіт із капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, штучних споруд, а також першочергових робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, Львівській області додатково необхідно близько 800 млн грн”, - йдеться у зверненні обласних депутатів.

За прийняття даного звернення проголосували 78 депутатів Львівської обласної ради із 116.