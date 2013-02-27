Тимошенко просить спостерігачів ЄП проконтролювати її доставку до Києва

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко просить керівників Моніторингової місії Європарламенту - колишнього Президента Польщі Александра Квасневського та екс-президента Європарламенту Пета Кокса - направити свого представника до ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, щоб проконтролювати її доставку до Києва на черговий допит свідка у справі про вбивство в 1996 році депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, яку на брифінгу в Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко озвучив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

“Прошу вас у межах мандата місії, яку ви очолюєте, направити вашого представника в лікарню “Укрзалізниці” у Харкові для здійснення контролю за моєю доставкою в судове засідання по допиту свідка на стадії досудового слідства у справі Євгена Щербаня, яке буде проводитися 4 березня 2013 року в місті Києві”, - йдеться у заяві екс-прем’єра.

Ю.Тимошенко, звертаючись до П.Кокса та А.Квасневського, звернула увагу на те, що Державна пенітенціарна служба України, незважаючи на прохання самої екс-прем’єра, а також на рішення суду про її доставку, неодноразово відмовлялася це зробити.

За словами Ю.Тимошенко, працівники Качанівської виправної колонії тричі фальсифікували акти про відмову їхати на судове засідання у справі Є.Щербаня.

Екс-прем’єр у заяві також припустила, що перед запланованим на 4 березня черговим допитом свідка у цій справі “українська влада вчергове зробить спробу сфальшувати акт про мою нібито відмову їхати до суду”.

С.Власенко повідомив, що передав заяву на ім’я П.Кокса та А.Квасневського через адміністрацію Качанівської колонії сьогодні близько 15.15.

Захисник також наголосив, що Ю.Тимошенко написала заяву з проханням доставити її до суду в Києві на адресу пенітенціарної служби.

Водночас С.Власенко підкреслив, що за законом для доставки підсудного на засідання такої заяви не потрібно.