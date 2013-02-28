Табачник розповів, хто у нього викликає найбільше презирство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час відвідування ІІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості “Країна юних майстрів”.

“Я про неї (К.Собчак — УНІАН) нічого не казав, тому що її прізвище не згадував. Це перше. Друге. Для мене найбільш те, що викликає презирство, - це світські леви і світські левиці. Це людина, яка абсолютно позбавлена якихось позитивних якостей, але вона завжди хоче бути в центрі уваги. В центрі уваги треба бути з якимось позитивними справами: творчими і науковими”, - сказав міністр.

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Він наголосив, що у великих містах завжди є прошарок населення, який любить брати участь у тусовках. Д.Табачник зазначив, що його особисто це ніколи не цікавило, а більше подобається відвідувати виставки та театри.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Д.Табачник порівняв Національний університет "Києво-Могилянська академія” з “російською світською левицею” у зв'язку з програним академією позовом про захист університетської автономії і сучасних стандартів вищої освіти.

“Закінчився, як завжди (суд - УНІАН), тим, чим і повинен був закінчитися. Це, певною мірою, свого роду хобі. Знаєте, є така сумно відома “російська світська левиця”, яка ні співати, ні танцювати, ані грати на сцені не вміє. Але, разом з тим, (ініціює – УНІАН) скандали на будь-яких світських тусовках, підтримуючи до себе сумнівний рівень уваги. Ну, вона з відомої сім'ї, батько її колись очолював і велике місто і таке інше. Якась Даша”, - сказав Д.Табачник.

На уточнююче запитання журналістів, що, можливо, він мав на увазі відому російську діячку Ксенію Собчак, Д.Табачник відповів, що не має значення, як її звати.

26 лютого К.Собчак написала в Twitter, що Д.Табачник застряг у 2004 році.

"Могилянка - найкращий виш України зі своєю думкою і вільнодумними талановитими студентами. Порівняння - ок. Табачник зовсім поганий, застряг десь у році 2004, судячи з того, яке в нього про мене уявлення", - заявила К.Собчак.