Турчинов дасть прес-конференцію: «Власенка позбавили депутатського мандата»

Завтра у Києві відбудеться прес-конференція Турчинова.

У п'ятницю, 1 березня, о 9:30, відбудеться прес-конференція голови політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова на тему: «Нова хвиля політичних репресій: влада незаконно позбавила Сергія Власенка депутатського мандата і планує його арешт». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”. Прес-конференція відбудеться за адресою: м.Київ, вул.Турівська, 13. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефоном: 096-616-44-16.

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