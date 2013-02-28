Турчинов дасть прес-конференцію: «Власенка позбавили депутатського мандата»
21:45, 28 лютого 2013Політика
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Завтра у Києві відбудеться прес-конференція Турчинова.
Олександр Турчинов дасть прес-конференцію
У п'ятницю, 1 березня, о 9:30, відбудеться прес-конференція голови політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова на тему: «Нова хвиля політичних репресій: влада незаконно позбавила Сергія Власенка депутатського мандата і планує його арешт».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.
Прес-конференція відбудеться за адресою: м.Київ, вул.Турівська, 13.
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