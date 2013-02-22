У Власенка хочуть забрати депутатський мандат

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Мисик звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням подати позов до Вищого адміністративного суду України про позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу сам С.Власенко, який є членом фракції “Батьківщина”.

За його словами, це мотивується “нібито тим, що, будучи народним депутатом, я суміщаю свою діяльність з адвокатською діяльністю”.

Також, зазначив С.Власенко, «регіонал» вказує, що “в мене нібито є не скасоване свідоцтво про право на адвокатську діяльність”.

При цьому С.Власенко підкреслив, що до усіх справ екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко був допущений не як адвокат, а як захисник і як народний депутат.

За його словами, всі постанови про його допуск до справ були зроблені саме в такому статусі.

“Таким чином, починаючи з 2008 року, з моменту прийняття присяги народного депутата України, я не здійснював жодної адвокатської діяльності, тому про жодне сумісництво мова йти не може”, - наголосив С.Власенко.

Разом з тим від поінформував, що звернувся до Ради адвокатів України з проханням скасувати його адвокатське свідоцтво, аби зняти можливість «політичних інсинуацій».

“Розуміючи політичний і замовний характер цього подання (про позбавлення його депутатських повноважень – УНІАН), політичний і замовний характер можливого рішення Регламентного комітету, політичний і замовний характер роботи Вищого адміністративного суду, я сьогодні вчинив наступне — сьогодні мною подана заява на адресу Ради адвокатів України з проханням на підставі підпункту 1 частини першої ст. 32 скасувати моє адвокатське свідоцтво”, - підкреслив С.Власенко.

Він додав, що все це “не буде позбавляти мене права бути захисником Юлії Тимошенко з одного боку, але зніме навіть теоретично можливість всіх політичних інсинуацій з цього приводу”.

За словами С.Власенка, згідно з підпунктом 1 частини першої ст. 32 Закону України “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”, право займатися адвокатською діяльністю припиняється з дня подання заяви.

“Заява подана сьогодні. Вона зареєстрована у відповідній Раді адвокатів, тому це означає, що будь-яких підстав піднімати питання теоретично, практично про сумісництво чи не сумісництво, у будь-кого відсутнє”, - підкреслив С.Власенко.

При цьому він зазначив, що станом на сьогодні ВР перебуває “у міжсесійному періоді, оскільки чергова сесія не відкрилася, а тому будь-які засідання комітетів є сумнівними з юридичної точки зору”.

С.Власенко звернувся до голови Регламентного комітету ВР “пана Макеєнка з вимогою не порушувати закон”. Він наголосив, що копія його заяви сьогодні буде передана в Регламентний комітет. Він вимагає, щоб Володимир Макеєнко, як голова Регламентного комітету ВР, повернув всі документи В.Мицику і “нехай він з ними живе далі”.

С.Власенко наголосив, що таким чином “будь-яких рішень Вищого адміністративного суду щодо позбавлення депутатських повноважень народного депутата України С.Власенка за нібито сумісність його депутатської діяльності з адвокатською діяльністю станом на сьогоднішній день навіть теоретично неможливо”.