УДАР підтримає законопроекти Кабміну, необхідні для євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Україна в цікавому положенні: Євросоюз чи Росію ощасливить Київ через 9 місяців?» сказала народний депутат України з фракції «УДАР» Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що «УДАР» готовий підтримати законопроекти Кабміну, зокрема, щодо боротьби із корупцією та лібералізацію візового режиму, необхідні для виконання вимог ЄС для подальшого підписання Угоди про асоціацію з Україною.

«Наша фракція проаналізувала ці закони. В першому читанні ми будемо їх підтримувати. Ми вважаємо, що ці закони не є досконалими, ми хочемо вносити зміни до них для того, щоб назва закону відповідала змісту, і стандартам Європейського союзу щодо законодавства» - сказала вона.

Також, нагадала І.Геращенко, Україна має прийняти виборчий кодекс, аби «ніколи більше в Україні правила гри не змінювалися перед кожними черговими виборами і не писалися під правлячу партію».

І.Геращенко зауважила також, що потрібно провести чесні перевибори у п’яти «проблемних» округах.

Крім того, вона наголосила на важливості підписання Угоди про асоціацію з ЄС саме цього року. Так само, важливим це підписання є і для самого ЄС, відзначила вона. «Щоб було продемонстровано так само певні позитиви так званої політики Східного партнерства, тому що не лише Україна йде цим шляхом, але й Молдова та Грузія» - сказала І.Геращенко.

На її думку, однією з причин, чому саміт Україна-ЄС все ж відбувся, було те, що наступного року в Європейському парламенті і керівництві ЄС відбудуться зміни у зв’язку із виборами. «Сьогодні тим людям, які були причетні до роботи над Угодою, важливо показати результат», - сказала І.Геращенко.