Акула з київського ТРЦ таки померла у Німеччині
07:15, 01 березня 2013Політика
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В океанаріумі Штральзунда померла тигрова акула з київського ТРЦ.
Великого Джона урятувати не вдалося / Фото: ТРЦ Ocean Plaza
Про це повідомляє ТСН.
Після переселення німці стан Великого Джона оцінили як задовільний. Однак Валентин, як охрестили акулу на новому місці, відмовлявся від їжі. Останнім часом йому різко погіршало, ветеринари були безсилі. Розтин показав – причиною смерті акули стала кишкова інфекція.
Нагадаємо, у новому київському ТЦ жива акула плавала з розбитим носом. Через місяць після появи інформації про жорстоке поводження з акулою її посадили на карантин та перевезли до Німеччини. В океанаріумі Великого Джона перейменували на Валентина. Він плавав в акваріумі на майже три мільйони літрів води і знайомився з подружкою – акулою Ніккі.
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