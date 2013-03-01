Акула з київського ТРЦ таки померла у Німеччині

Про це повідомляє ТСН.

Після переселення німці стан Великого Джона оцінили як задовільний. Однак Валентин, як охрестили акулу на новому місці, відмовлявся від їжі. Останнім часом йому різко погіршало, ветеринари були безсилі. Розтин показав – причиною смерті акули стала кишкова інфекція.

Нагадаємо, у новому київському ТЦ жива акула плавала з розбитим носом. Через місяць після появи інформації про жорстоке поводження з акулою її посадили на карантин та перевезли до Німеччини. В океанаріумі Великого Джона перейменували на Валентина. Він плавав в акваріумі на майже три мільйони літрів води і знайомився з подружкою – акулою Ніккі.