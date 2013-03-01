Сьогодні Янукович дасть підсумкову прес-конференцію

Сьогодні об 11.30 розпочнеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.

Як повідомляє прес-служба Президента, пресконференція пройде у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (Київ, вул. Хрещатик, 2). Представники ЗМІ запрошуються до Українського дому з 9.00 до 11.15. Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

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