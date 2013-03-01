Віце-прем'єр обіцяє добудувати лікарню в Севастополі

«В Україні, в тому числі і Севастополі, ведеться системне оновлення медичних установ. Держава надасть необхідну підтримку Севастополю для закінчення будівництва хірургічного корпусу клінічної лікарні імені Пирогова», – сказав Олександр Вілкул.

У Севастопольській міській лікарні № 1 ім. Пирогова обслуговується більше 100 тис. чоловік. Тут надається більше 80% всієї невідкладної та хірургічної допомоги по місту (нейрохірургія, травматологія, урологія, ЛОР, щелепно-лицева хірургія, мікрохірургія ока тощо).

«Завдяки підтримці Уряду в клінічній лікарні імені Пирогова – одній з найважливіших медичних установ Севастополя – створено новий хірургічний корпус. Сучасне обладнання підвищить якість медичної допомоги мешканцям міста», – сказав начальник управління охорони здоров'я Севастопольської міської адміністрації Віктор Пологов.

У новому хірургічному корпусі виконані всі будівельні та ремонтні роботи. Придбано необхідне обладнання, меблі та техніка. На даний момент ведеться установка сучасного томографа, переданого президентом України.

Держава надає підтримку Севастополю і в цілому АР Крим. Як повідомлялося раніше, для того, щоб жителі Севастополя були забезпечені питною водою, уряд з Резервного фонду виділив 9,2 млн грн.