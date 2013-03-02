У Ющенка заявляють, що Бондарчуковий з’їзд «Нашої України» - незаконний

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначається в повідомленні, перед початком цього заходу Молодіжна рада організувала пікет з вимогою припинити провокації та не використовувати однопартійців в ухваленні незаконних рішень. Пікетувальники повідомляли про те, що С.Бондарчук звільнений з посади голови політради та взагалі виключений з партії, а замість нього головою політради обрано Зіновія Шкутяка. Це рішення зареєстровано у Міністерстві юстиції, відтак є абсолютно законним та остаточним, наполягають у прес-службі.

О.Бігус мала намір особисто закликати однопартійців не брати участі у провокації С.Бондарчука. Проте через дії охорони не змогла потрапити до зали, де зібралися члени партії та просто випадкові особи, яким також видано мандат для прийняття рішень.

«Захід, на який сьогодні запросили в тому числі моїх однопартійців, є абсолютно незаконним і жодних наслідків, окрім паплюження нашої партії, не матиме. Я хотіла звернутися до людей із закликом не брати участь у цьому політичному замовленні, проте охорона Сергія Бондарчука мене грубо відштовхнула, аби не допустити до зали, де він чинить ці провокації», - сказала О.Бігус.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 березня, з`їзд партії ”Наша Україна”, який проходив без участі її засновника і лідера Віктора Ющенка, прийняв рішення про самоліквідацію партії.

На сьогоднішній з’їзд зібралися прихильники С.Бондарчука, якого політрада, проведена В.Ющенком, на початку лютого виключила з партії.

У свою чергу політрада «Нашої України» на чолі з С.Бондарчуком тоді ж виключила із партії В.Ющенка.

Обидві сторони наполягали на легітимності своїх рішень..

З’їзд «Нашої України» під головуванням В.Ющенка заплановано на 18 травня 2013 року.